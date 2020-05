Sondaggio Ixè per Cartabianca, contrordine per la Lega: il partito di Salvini torna a volare, balzo-record

27 maggio 2020 a

a

a

La Lega uscita dalla fase calante? A leggere il sondaggio realizzato da Ixè per Cartabianca - una delle rilevazioni "storicamente più ostili" per Matteo Salvini - sembrerebbe proprio di sì. Il Carroccio, nelle rivelazioni della trasmissione di Rai Tre, vola con un +0,7 per cento al 25,3, abbandonando il 24,6 della scorsa settimana. Dietro, parecchio distaccato, il Pd, che scende al 20,9 dal 21,6 ed evidenziando un calo di due punti nell'ultimo mese. Continua invece a salire il Movimento 5 Stelle, che vanta il 17,5 per cento con una crescita di 0,3 punti percentuali.

"Crollo di un terzo dei voti". Salvini, si mette male: il disastro spiegato dal sondaggio di Pagnoncelli

A subire una frenata i Fratelli d'Italia. Nonostante Giorgia Meloni goda di un alto gradimento personale, il suo partito perde il -0,4 per cento raggiungendo così il 14,3. Grandi numeri invece per Forza Italia. Silvio Berlusconi sembra tornare alla carica, registrando ancora una volta un +0,2 e arrestandosi al 7,4. Quasi inclassificabile Matteo Renzi, la sua Italia Viva tocca il minimo storico passando dal 2,1 all'1,5 per cento, forse frutto dei repentini cambi di idee di un leader sempre più confuso e sempre più disperatamente a caccia di visibilità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.