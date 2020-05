Matteo Salvini, il messaggio ricevuto da Orban e quel dettaglio sconcertante: attenzione alla foto

27 maggio 2020 a

a

a

Un messaggino, mostrato da Matteo Salvini su Instagram. Un messaggino di Viktor Orban, ricevuto dopo il "no" in giunta Immunità sul processo per la vicenda Open Arms nei suoi confronti. Per inciso, il messaggino è stato postato dal presidente ungherese sui suoi profili social. E nel testo si legge: "La tua battaglia è una buona battaglia. Siamo con te, Matteo. Caro amico, l'Ungheria è con te. Viktor". Belle parole, quelle del presidente per il leader della Lega. Ma, in verità, in molti sono rimasti da un altro particolare, che potete vedere qui sotto. Ovvero, il cellulare del presidente unghierse: un vecchio Nokia, un modello davvero obsoleto. Come è possibile che Orban si affidi proprio a quello? Mistero fitto...

"Renzi? Non so perché lo ha fatto. Non posso parlare per Salvini, ma...". Strane intese, Meloni: la frecciata alla Lega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.