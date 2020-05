DiMartedì, il sondaggio di Nando Pagnoncelli sull'immigrazione: "Crollo di un terzo dei voti", così Salvini cala

27 maggio 2020 a

La Lega, nonostante vanti ancora il primo posto nei sondaggi, ha perso molti punti percentuali. Il motivo risiede nelle rivelazioni di Nando Pagnoncelli, in collegamento con DiMartedì di Giovanni Floris, che sottolinea quanto in questi mei siano cambiate le preoccupazioni degli italiani. Al primo posto c'è l'occupazione e l'economia (per il 78 per cento è la peggior paura), segue il welfare e il funzionamento delle istituzioni, rispettivamente il 41 e il 35 per cento. Solo dopo spunta il timore del coronavirus per i 34. Solo al quinto posto si legge il dato su chi crede che il problema del Paese sia legato all'immigrazione. "Immigrazione e sicurezza - spiega il sondaggista di Ipsos - erano valori tripli fino a qualche mese fa". Sarebbe proprio questo il motivo per cui Matteo Salvini ha visto calare il proprio consenso. Fanalini di cosa la sicurezza, l'ambiente e la mobilità.

