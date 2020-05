Open Arms, Giorgia Meloni avvisa Salvini: "Renzi? Non capisco la mossa. No al governo con tutti dentro"

27 maggio 2020 a

Giorgia Meloni lo dice chiaro e tondo: "Un accordo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini? Non credo ci sia e spero non ci sia''. Il rifiuto di Italia Viva di presentarsi al voto in giunta per le immunità, chiamata a decidere il rinvio o meno a giudizio di Matteo Salvini sul caso Open Arms, fa emergere alcuni dubbi. La stessa leader di Fratelli d'Italia non può fare a meno di pensare: "Non so perché Matteo Renzi abbia cambiato idea solo ieri, spero che sia una posizione di buon senso...'', ha affermato ospite di Radio 24 per poi rincarare la dose contro il fu rottamatore: ''Renzi è lontano da noi anni luce e non è una persona affidabile. Io non posso parlare certo per Salvini, ma penso che Salvini sia perfettamente consapevole che il suo campo è quello del centrodestra''.

Un pensiero, quello della Meloni, che fa allontanare anche una qualsiasi ipotesi su un governo di compromesso: "All'Italia non serve il 'tutti dentro - tuona -. Non penso che la soluzione ora per l'Italia sia quella di un governo con tutti dentro, un governo di compromesso. Non farei parte di un esecutivo del genere''. E Salvini, visto che la Lega un pensierino su un governo di unità nazionale ce lo sta facendo, è avvisato.

