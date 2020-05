Otto e Mezzo, Pier Luigi Bersani corregge La7: "Non l'uomo, l'uovo". Un caso spiazzante

27 maggio 2020 a

Non è certo una novità il fatto che spesso e volentieri le intemerate di Pier Luigi Bersani non si capiscono. Il presunto smacchiatore di giaguari ha il vizio della metafora, metafore tutte sue, roba che spesso e volentieri, dopo averle ascoltate, si rimane di stucco. E anche nel corso della puntata di Otto e Mezzo del 26 maggio in onda su La7, da Lilli Gruber, Bersani si è prestato alla metafora. Una frase rilanciata sui social dall'account della trasmissione e di La7. Bene, Bersani - secondo La7 - affermava: "Renzi fa l'uomo di giornata, per essere sui giornali il giorno dopo. Io non sono mica un fan di Conte, ma dico che dobbiamo dare una mano al governo". Tutto ok? Tutto chiaro? No, non proprio. Già, perché Bersani in persona, dal suo account Twitter, corregge quanto scritto da La7: "Non l'uomo, l'uovo". Insomma, "Renzi fa l'uovo di giornata" ed eccetera eccetera. Adesso sì che è tutto chiaro...

