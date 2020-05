Matteo Salvini, cosa si nasconde dietro il Recovery Fund: "Patrimoniale, tagli alle pensioni e nuove tasse europee"

27 maggio 2020 a

"Nessuna buona notizia concreta per l’Italia, per ora solo altre parole". Matteo Salvini commenta così il piano della Commissione Europea sul Recovery Fund: 500 miliardi destinati a stanziamenti a fondo perduto ai Paesi e ai settori più colpiti dall’impatto del coronavirus e altri 250 miliardi come prestiti agli Stati membri.All’Italia spetterebbero 172,7 miliardi di euro, di cui 81,807 miliardi versati come aiuti a fondo perduto e 90,938 miliardi come prestiti.

Recovery Fund, 172 miliardi all'Italia e 81 a fondo perduto. Ma... ecco qual è l'inghippo



"Come già annunciato - spiega il leader della Lega -, queste somme dovranno essere rimborsate con nuove tasse europee su consumi e produzione. Inoltre, essendo legate al meccanismo del semestre europeo, difficilmente saranno utilizzabili prima del 2021 e la loro disponibilità sarà subordinata a riforme strutturali. Appena passata l’emergenza, sulle macerie del Paese, ci aspettano nuovi attacchi alle pensioni e al welfare, oltre ad una tassa patrimoniale sui risparmi”.

