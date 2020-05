Palamara, Alfonso Bonafede contro Matteo Salvini: "Colpa sua se non si è fatta la riforma del Csm"

30 maggio 2020 a

a

a

La mancata riforma del Csm? È colpa di Salvini. Lo ha detto ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. «Lui adesso fa le dirette, ma l'anno scorso era al governo, e in questo periodo l'anno scorso c'era già un progetto di riforma del Csm. Quando fai cadere un governo ti prendi anche questa responsabilità e blocchi progetti di riforma che sono fondamentali per gli italiani». In un anno Conte 2 evidentemente il ministro e capodelegazione M5S nel governo non è riuscito a ottenere che la riforma si facesse.

Bonafede sostituito? Veleni nelle chat M5s dopo l'uscita sugli assistenti civici: per il Guardasigilli un'altra pesante accusa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.