Pier Ferdinando Casini, ritratto al veleno sul Fatto: "Nel sottoscala della Palombelli" con vista Quirinale

La lettura domenicale dei quotidiano a Pier Ferdinando Casini avrà fatto fare un salto sulla poltrona. Colpa di Pino Corrias. che sul Fatto quotidiano gli dedica un velenosissimo ritrattone. Il canovaccio è il solito: un uomo buono per tutte le stagioni, dalla Dc a Giuseppe Conte, passando per Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Quasi sempre ufficialmente all'opposizione, quasi sempre in appoggio al governo del momento. D'altronde, il record di 10 legislature consecutive, pur non essendo mai stato alla guida di corazzate elettorali, parla chiaro.

"Accomodato nei perpetui retroscena, senza sognarsi di andare troppo in scena, meno che mai fare il ministro, il vice ministro, il sottosegretario con tutti i problemi contundenti da risolvere, le riunioni, le seccature, le responsabilità", scrive perfido Corrias. La presidenza della Camera, tra 2001 e 2006, viene definita un "incarico per lui ornamentale", "inaugurato con un memorabile discorso dedicato 'al male oscuro del trasformismo'. Con i deputati assisi che si davano di gomito increduli, tutti pensando che era come ascoltare, con tutto il rispetto, una intemerata di Arsenio Lupin contro i borseggiatori". Ora Casini pensa in grandissimo, al Quirinale nel 2022: "Lui è felice per la maturità conquistata, pattina, fa capriole persino nel sottoscala di Barbara Palombelli con la Giovanna Maglie, Liguori e Capezzone ad augurare i forconi per Conte, e a chi gli chiede ragione di tanto entusiasmo quirinalizio, risponde: 'Ho appena 65 anni. Perché no?". Non poteva mancare la stilettata privata: "La sua naturale vocazione? Le molte signorine di buona famiglia che gli sbocciano accanto: 'Mai stato con le mani in mano, ovvio'. In prime nozze sposa la bellissima Roberta Lubich. In seconde, la ricchissima Azzurra Caltagirone, quella della dinastia. Fa quattro figli. E siccome è contrario al divorzio dai tempi del referendum del 1974, divorzia due volte su due, ma andando ogni anno in pellegrinaggio alla Madonna di San Luca e al Family Day". Cominciata già l'opera di picconaggio del Fatto?

