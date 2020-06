Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: "2 giugno, ci vuole screditare"

01 giugno 2020 a

Giorgia Meloni è arrabbiata perché non potrà deporre una corona di fiori sull'Altare della patria il 2 giugno. La leader di Fratelli d'Italia, in una intervista al Messaggero, evita di parlare di censura, ma attacca ad alzo zero il premier Giuseppe Conte che ha bocciato l'iniziativa: "Grave il modo in cui Palazzo Chigi ha gestito questa vicenda. Il fatto che la stampa abbia conosciuto due ore prima di noi la risposta a una nostra legittima richiesta è una fotografia abbastanza nitida di come operano Conte e soci. Hanno usato anche una celebrazione emozionante come l'omaggio al Milite ignoto, per tentare di screditarci. Bastava dire: non si può andare a mettere la corona perché il 2 giugno può farlo solo il presidente della Repubblica. Avremmo compreso benissimo".

La Meloni poi entra più nel dettaglio politico e attacca la sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Le soluzioni di cui l'Italia ha bisogno sono distanti anni luce dal bonus monopattino. Sfido la Raggi, che da giorni lancia i monopattini elettrici, ad andare da casa sua ad Ottavia fino in Campidoglio col monopattino. E vediamo se ci arriva! La verità è che Palazzo Chigi si fa scrivere le norme da chi abita a via Condotti o lì intorno e non vive la realtà della gente normale". Infine la leader di Fratelli d'Italia dichiara ancora una volta di essere disponibile a collaborare con questo governo per il bene della patria: "Ma non saremo mai complici di questo scempio. Per avere la nostra collaborazione devono mostrare serietà. Devono tirare fuori dal decreto Rilancio tutte le marchette e i bonus inutili. O tolgono tutte queste vergogne o la nostra collaborazione non l'avranno".

