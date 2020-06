Sondaggio Swg per Mentana, crollo Pd: sotto il 20%, allarme rosso per Zingaretti. Esultano Lega e M5S

01 giugno 2020 a

Come in ogni lunedì che si rispetti non manca l’appuntamento con il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7. Il direttore Enrico Mentana ha dato conto dell’ultima rilevazione, che vede la Lega confermarsi il primo partito con il 27% (+0,1). La notizia grossa è però legata al Pd, che invece in una sola settimana ha perso lo 0,7, scendendo nuovamente sotto il 20%: i dem di Nicola Zingaretti sono attestati al 19,5%, una cifra a dir poco preoccupante e che non farà altro che alimentare le voci del malumore interno al partito nei confronti del segretario.

Risale al 16% il M5S, che fa registrare un incremento dello 0,3% rispetto a sette giorni fa. Una flessione importante, ma che Mentana definisce fisiologica, tocca invece a Giorgia Meloni: FdI ha perso 0,6 punti ed è scesa al 13,9%, ma dopo che nelle scorse settimane era salita in maniera vertiginosa. Perde qualcosa anche Silvio Berlusconi: la sua Forza Italia si ferma al 6% (-0,3). Nelle retrovie, invece, si registra il +0,3 di Matteo Renzi, che però con Iv è a stento al 3%. Alle sue spalle Carlo Calenda con Azione (2,8%).

