Sondaggio Winpoll, Giorgia Meloni festeggia il 2 giugno col sorpasso sul M5s: le cifre di FdI

Il sondaggio Winpool per il Sole 24 Ore ridisegna lo scenario politico. Secondo le ultime intenzioni di voto, Fratelli d’Italia ha sorpassato il Movimento 5 Stelle, diventando virtualmente il terzo partito per percentuale di consensi. Rispetto al 25 aprile, Giorgia Meloni ha guadagnato 2,4 punti, facendo registrare per distacco la crescita più importante: è passata dal 13,5% al 15,9%.

I grillini sarebbero dietro, e neanche di poco: vengono rilevati al 14,4% (+0,3 rispetto ad un mese fa): brutte notizie per Vito Crimi e Luigi Di Maio, travolti dal ciclone Meloni. La Lega si conferma il primo partito con il 27,5%, pur lasciando per strada 1,7 punti. Scende anche il Pd, seppur in maniera abbastanza contenuta (22%, -0,4). Silvio Berlusconi con Forza Italia guadagna qualcosina ma è comunque sotto il 6%, mentre Matteo Renzi perde quasi un punto e crolla al 2,5%.

