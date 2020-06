Giorgia Meloni, minacce e insulti a Ostia con falce e martello: "Tro***, fascista di mer***"

02 giugno 2020 a

Orrore a Ostia contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Una vergogna contro chi non è comunista, come riporta 7colli.it. Parole cariche d'odio contro la leader di Fratelli d'Italia il 2 giugno, nel giorno della festa della Repubblica. Su un muro, infatti, è apparsa la scritta: "Amico di Giorgia, fascisti di mer***, Meloni tr***". Il tutto, va da sé, in colore rosso con tanto di immancabile falce e martello. L'orrore è apparso di fronte a un ristorante in via Bocche di Bonifacio, a Ostia. A scoprirlo gli agenti del commissariato Lido, alle 9 del mattino. Ma non è tutto. Ai piedi di una serranda è stata trovata anche una molotov, con del liquido rosso all'interno e chiusa con uno straccio. Sul posto, rilievi della polizia scientifica. Per inciso non è la prima volta che a Ostia compiano scritte di insulti e minacce rivolte a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia.

