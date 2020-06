Silvio Berlusconi, niente piazza con Salvini e Meloni. Romano Prodi a DiMartedì: "L'età porta saggezza"

03 giugno 2020 a

a

a

In piazza il 2 giugno con Salvini e la Meloni Silvio Berlusconi non c'era e non ha mancato di criticare in qualche modo l'organizzazione per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. "Penso che l'età porti saggezza", ha commentato ironico il suo vecchio arci-rivale Romano Prodi, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì.

Per una volta, insomma, Professore e Cavaliere sono sulla stessa lunghezza d'onda. L'ex premier del centrosinistra, invece, non ha parole dolci per i leader di Lega e Fratelli d'Italia. "Che la politica sfrutti le tensioni sociali non c'è dubbio, è il suo mestiere purtroppo. Noi dobbiamo lavorare per minimizzare queste tensioni". Poi una ricetta anti-rigorista: "Il disagio c'è davvero, bisogna far di tutto perché diminuisca. Quando si dice che sono stati distribuito troppi sussidi lo credo anch'io, che ci siano stati anche sprechi, ma quando c'è tanta gente che soffre bisogna cercare di sovvenire il più velocemente possibile, almeno ai bisogni fondamentali. Questa è la regola di una politica sana. Non ho mai visto uscire da una grande crisi se non aumentando la spesa. Capisco che dirlo in un paese che ha deficit può sembrare contraddittorio, ma così è la vita".

“Imbarchiamo il Cav”. Fonti riservate dal Pd: un clamoroso piano per il dopo-estate. C'è il Patto del Nazareno bis?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.