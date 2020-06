Silvio Berlusconi, il sondaggio: niente fiducia nel governo né nell'opposizione. In politica regna il caos

04 giugno 2020 a

Un foglio, un sondaggio "segretissimo" planato sulla scrivania di Silvio Berlusconi e di cui dà conto Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale. Una rilevazione di facile lettura ma dalle implicazioni difficilissime da affrontare, almeno per il leader di Forza Italia ma, a ben vedere, per tutti i partiti politici in campo. Due i dati di quello che Minzolini definisce un "sondaggio dirompente". Il primo: il 58% degli italiani, in vario modo, non apprezza il comportamento del governo. Il secondo: al 62,5% degli stessi italiani non convince come stia operando in questa fase l'opposizione. Insomma, il caos regna sovrano, Minzo cita Vasco Rossi: inutile dare un senso a qualcosa che un senso non ce l'ha. Un caos simboleggiato da quanto fatto da Forza Italia negli ultimi giorni: il 2 giugno la partecipazione alla manifestazione in piazza del Popolo a Roma, il giorno successivo la missiva di Berlusconi al Corsera in cui si intestava il Mes e dunque uno strumento per certo non gradito a quella piazza. Insomma, in questo momento politico non c'è un filo conduttore. Per nessuno. Vale tutto e tutto può giovare o fare male. Berlusconi lo sa e agisce di conseguenza, ma certo non è semplice trovare il bandolo della matassa. A meno che si arrivi in un qualche modo in un nuovo governo di "solidarietà nazionale", che però non sembra affatto vicino.

