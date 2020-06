Renato Brunetta, lo sfogo a microfoni spenti: "Da Giuseppe Conte la solita presa per il cu***. Vadano in quel posto"

04 giugno 2020 a

Per Renato Brunetta "l'ennesimo discorso del premier alla Nazione" nasconde "la solita presa per il c***" all'opposizione. Giuseppe Conte, spiega l'ex ministro di Forza Italia, "non ha parlato del Piano Nazionale per le Riforme per cui è un'illusione scriverlo insieme". "La proposta degli Stati Generali dell'Economia - sottolinea Brunetta confidandosi con Augusto Minzolini nel retroscena di quest'ultimo sul Giornale - ripete la liturgia grillina. Dell'idea di dare alcune commissioni parlamentari di controllo all'opposizione, come la Bilancio, non se ne parla proprio. Eppure noi gli abbiamo dato 80 miliardi di scostamento dal bilancio con cui ha finanziato tre decreti. Ma vadano in quel posto!", è la colorita conclusione del sempre vulcanico Brunetta.

