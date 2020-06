Augusto Minzolini sferza Silvio Berlusconi: "O stai al governo o non decidi"

08 giugno 2020 a

Un ragionamento a tutto campo, quello di Augusto Minzolini, che ospite a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7 si spende su governo e opposizione. Si parte da una premessa: "Ci sono pezzi della società che non sono rappresentati nella stanza dei bottoni, non dico che è sbagliato, è offensivo". Una chiara critica a Giuseppe Conte e al suo ostinato "no" a un lavoro collegiale che coinvolga opposizioni e parti sociali in modo concreto. Ma la critica del Minzo non risparmia neppure le opposizioni. In primis cita i dati di un sondaggio di Alessandra Ghisleri: "Il 62% degli italiani non condivide la politica dell'opposizione", ricorda. Dunque aggiunge: "Se l'opposizione continua a parlare di elezioni non va da nessuna parte". Tutti bocciati, insomma. Anche Silvio Berlusconi: "Sbaglia anche lui, Non si può parlare di responsabilità così: o stai al governo o altrimenti non decidi", conclude Minzolini un appassionante ed appassionato intervento.

