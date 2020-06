Lucia Azzolina, retromarcia surreale: "Ragazzi nei box di plexiglass? Non lo ho mai pensato"

09 giugno 2020 a

a

a

Disastro continuo per Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione grillino che se ne è venuta fuori con i plexiglass nelle classi (proposta sbertucciata dall'universo mondo). E così dopo aver ripreso Matteo Salvini ( col risultato di incappare in un'altra gaffe ), ecco che la pentastellata si produce in un videomessaggio su Facebook. In cui afferma quanto segue: "Il tema della sicurezza a scuola è molto serio e richiede prudenza anche nei giudizi e nei commenti - premette -. Nessuno del Comitato tecnico-scientifico, e tanto meno qui al Ministero, ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza, come è stato invece raccontato in queste ore, in maniera quanto meno superficiale. Ho visto immagini surreali di ragazzi chiusi dentro a strutture simili a gabbie. Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere". E tanto basta. Perché la Azzolina aveva parlato di creare box di plexiglass attorno ai banchi. Ora, però, dopo essere stata massacrata per siffatta proposta, la goffa marcia indietro. Insomma, ci prende per fessi. Ma, forse, la Azzolina dovrebbe chiarirsi le idee...

"A settembre sarà il caos". Azzolina, la previsione di Becchi e le gravi responsabilità del governo

"Troppi danni", Becchi invoca le dimissioni della Azzolina: peggio di così non si può fare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.