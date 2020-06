Antonio Di Pietro alleato di Salvini e Meloni: "Far ripartire l'Italia? Elezioni subito"

09 giugno 2020 a

a

a

Incredibile, ma vero. Il migliore alleato di Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Si chiama Antonio Di Pietro. Certo, ormai è fuori dalla politica. Ma sorprende vedere come l'ex magistrato sia esattamente sulle loro posizioni. Ospite di Coffee Break su La7, il fu leader dell'Italia dei Valori detta la via: elezioni, subito. Si parla di economia, della ripresa che non c'è, e Tonino spiega: "L'elettroshock lo conquisti soltanto andando ad elezioni". Insomma, per far ripartire l'Italia c'è soltanto un modo: al voto subito per trovare un governo compatto, serio, che non sia un eterno compromesso su tutto così come è l'esecutivo di Pd e M5s. Poi, Di Piatro stabilisce anche le sue priorità: "Intanto stabilizzare i precari e reintrodurre i voucher". Dunque, ribadisce: "Prima andiamo alle elezioni e meglio è, intanto facciamo le cose urgenti", conclude.

"Ci sono due modi per fermare un magistrato". Di Pietro, bomba su Anm e Palamara. Porro sbianca: "Ma è una cosa gravissima"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.