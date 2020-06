Matteo Salvini, il vicesegretario del Pd di Bareggio lo insulta: "Suino razzista"

09 giugno 2020 a

Un chiaro riferimento a Matteo Salvini quello del vicesegretario del Partito democratico di Bareggio Lorenzo Zanzottera, che sulla sua pagina Facebook scrive: “Te guarda se per colpa di un suino razzista si è dovuto fermare un'esperienza di integrazione, solidarietà e comunità come quella di Riace. Sempre dalla parte degli ultimi, sempre con Mimmo Lucano". Immediata la replica di Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera: "Certi esponenti del Pd di Bareggio si sciacquino la bocca prima di parlare di Matteo Salvini. Per quanto il vice segretario locale del Partito Democratico sia un emerito sconosciuto alla ricerca disperata di visibilità, le sue affermazioni pubblicate su Facebook sono l’emblema di una volgarità gratuita e violenta. Così si alimenta un clima d’odio di cui non si sente proprio il bisogno. Soprattutto in Lombardia. Se il Pd lombardo vuole evitare di essere accostato al Carc, prenda subito le distanze da questo suo esponente”. Nulla si nuovo sotto il sole, "per un partito che di democratico ha solo il nome", liquida così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e consigliere comunale a Bareggio. Mentre la pagina della Lega taglia ancora più corto e con un "che squallore" pone fine alla vicenda.

