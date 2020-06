Matteo Salvini esulta, Giuseppe Conte interrogato a Bergamo: "Giustizia è fatta, chi ha sbagliato deve pagare"

10 giugno 2020 a

a

a

"Chi ha sbagliato deve pagare". Matteo Salvini sente già aria di rivincita dopo la notizia dell'imminente interrogatorio in Procura a Bergamo di Giuseppe Conte. Insieme al premier, i pm che indagano per "epidemia colposa" nella Bergamasca per la mancata istituzione della zona rossa, a inizio marzo, nei due Comuni-focolai di coronavirus di Nembro e Alzano, verrano ascoltati anche il ministro degli Interni Luciana Lamorgese, successore al Viminale proprio del leader della Lega, e quello della Salute Roberto Speranza.

Chi gode per il dramma della Lombardia, "ecco perché odiano la regione": un De Bortoli monumentale

"Dopo tante menzogne e attacchi vergognosi, giustizia è fatta", esulta Salvini. Il sospetto dei pm è che la responsabilità di istituire la zona rossa fosse a capo del governo e non del governatore della Lombardia Attilio Fontana, leghista, come invece sostenuto da Palazzo Chigi in questi mesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.