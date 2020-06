Maria Elena Boschi, avviso di sfratto a Giuseppe Conte: "Di inamovibile non c'è nessuno". E critica gli Stati Generali

11 giugno 2020 a

Gli Stati generali dell'economia indetti da Giuseppe Conte senza particolare preavviso sembrano non piacere troppo neppure a Maria Elena Boschi. La deputata di Italia Viva, anche se non lo ammette esplicitamente, lascia intravedere qualche piccolo nervosismo nei confronti di un premier troppo protagonista. "L'Italia - mette le cose in chiaro a La Stampa - non si può permettere troppi litigi. Siamo in piena emergenza, gestiamola. Rispettiamo lo scontro tra il Pd e Conte, ma ora preoccupiamoci dei problemi degli italiani". Insomma, Conte ha fatto quel che ha fatto, "poteva sicuramente coinvolgerci di più. Ma noi siamo persone concrete. A noi interessa il risultato", quindi ora è solo il momento di "darci una mossa". Ma la Boschi guarda al futuro: "Se dopo questa iniziativa le cose andranno meglio, evviva. Non siamo alla ricerca di visibilità: possiamo tranquillamente giocare come mediani di spinta. L'importante è che la squadra segni e vinca". E se questo non dovesse succedere? Viene spontaneo chiedersi...".

Ma alla domanda fatidica, se serve un altro governo per garantire tutti gli obiettivi, la deputata chiosa: "Lasciamo stare la fantapolitica, per noi Conte è l'attuale presidente del Consiglio. Inamovibile non c'è nessuno in una democrazia. Ma noi non siamo tra quelli che tramano o che tremano. Noi chiediamo al premier di guidare il governo con coraggio. E alle forze politiche di dire di sì alle proposte concrete per i cittadini". Niente dunque fa pensare che il presidente del Consiglio sia al sicuro dai voltafaccia repentini di Matteo Renzi.

