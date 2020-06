Sondaggio Masia per Agorà, brutte notizie per Conte: Stati generali, per gli italiani una perdita di tempo

11 giugno 2020 a

L’ultimo sondaggio condotto da Fabrizio Masia per Agorà, la trasmissione in onda su Rai3, analizza la percezione degli italiani sugli Stati generali dell’economia, organizzati in fretta e furia da Giuseppe Conte. Il premier si giocherà tanto nei prossimi dieci giorni e si augura che l’amplesso allestito a Villa Pamphilj porti in dote idee e proposte per la rinascita dell’Italia. L’elettorato appare piuttosto diviso su questi Stati generali: per il 37% sono un’inutile perdita di tempo.

"Telecamere spente e porte chiuse". Stati Generali? No, farsa totale: Giuseppe Conte censura tutto

Percentuale che sale al 59% tra gli elettori della Lega e addirittura al 76% tra quelli di FdI: non a caso Giorgia Meloni è stata l’unica che fin dal principio non ha voluto saperne di prendere parte a quella che definisce una “passerella” del governo. Secondo il sondaggio Masia il 35% invece pensa che gli Stati generali siano una proposta utile per ripartire: gli elettori del Pd sono quelli che ci credono maggiormente (76%), mentre i grillini sono combattuti (solo il 46% è favorevole). Poi c’è il centrodestra: solo 2 elettori su 10 ritengono che l’iniziativa possa servire a qualcosa. Alta anche la percentuale di persone che preferisce non esprimersi: il 28% non prende posizione, forse perché non suscita abbastanza interesse un evento che rischia di essere solo una perdita di tempo.

