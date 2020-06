Matteo Renzi a Dritto e rovescio: "Mi piacerebbe fare una bella litigata con Salvini e grillini, ma...". Annuncia il governissimo?

11 giugno 2020 a

"Ci sono ritardi su cassa integrazione, appalti e scuola". Matteo Renzi comincia così il suo ragionamento in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio. Il leader di Italia Viva, che pure fa parte del governo, parla come un esponente dell'opposizione. Poi però il colpo a sorpresa che spiazza pure Del Debbio: "A me piacerebbe fare una bella litigata e dire a Salvini e ai grillini cosa penso, ma non serve a nulla, siamo in emergenza. Io mi metto per qualche mese insieme a chiunque, agli uomini di buona volontà, ed evitiamo di litigare e fare le discussioni. Facciamo ripartire queste benedette opere. La priorità dell'Italia è recuperare la fiducia dopo 3 mesi di panico e terrore". Parole che suonano quasi come il preambolo del governissimo.

