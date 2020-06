Giorgia Meloni, le testate di Pulcinella sul tavolo: "Bonus monopattino", lo sfogo contro il governo

12 giugno 2020 a

Sin dal principio, a Giorgia Meloni non è mai piaciuto, eufemismo, il cosiddetto "bonus monopattino", l'incentivo stanziato dal governo per gli acquisti di biciclette e monopattini per supportare la mobilità green dopo l'emergenza coronavirus. E ora che il governo M5s-Pd ha deciso di aumentare il fondo destinato ai rimborsi, la Meloni torna all'attacco. Lo fa con un video pubblicato sui social, in cui si rivolge a un piccolo Pulcinella: "Sai che vogliono mettere altri 70 milioni sul bonus per comprare il monopattino?", chiede la leader di Fratelli d'Italia alla maschera. Poi solo silenzio e le testate di Pulcinella sul tavolo.

