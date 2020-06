Giuseppe Conte, la teoria di Dagospia: "Perché il premier in preda al delirio del potere si salverà"

12 giugno 2020 a

E anche questa volta Giuseppe Conte salverà la poltrona. Secondo Dagospia la vicenda della mancata zona rossa di Nembro e Alzano Lombardo sarà solo una tirata d'orecchie per il premier, nulla di più. L'audizione dei pm di Bergamo (Maria Cristina Rota, che ha interrogato il presidente del Consiglio come persona informata sui fatti ndr) si concluderà in un nulla di fatto, Il motivo per il sito di Roberto D'Agostino è da imputare ad Attilio Fontana. Il presidente della Regione Lombardia, nel picco dell'emergenza coronavirus, non ha mai presentato una richiesta formale per far dichiarare zona rossa i due comuni.

La pm è arrivata a Palazzo Chigi da Conte (e quel brutale titolo di Franco Bechis)

Una mancanza che comunque non costerà caro a Fontana in persona in quanto - si legge su Dago - "Salvini non si può permettere di perdere una personalità come il governatore". Insomma, scrive Dago: "Il passato di questo disgraziato paese insegna: arriva sempre la magistratura, quando si deve cacciare o tenere a freno un premier in preda al delirio del potere. Eppure, questa volta, Conte non uscirà con le ossa rotte dalla vicenda della mancata zona rossa di Nembro e Alzano Lombardo". Dobbiamo rassegnarci...?

