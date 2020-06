Matteo Renzi esulta per il partito di Conte: "Io sono contento, anche perché i voti li toglie a Pd e 5 Stelle"

13 giugno 2020 a

Inutile dire che la notizia del fantomatico partito di Giuseppe Conte fa fare i salti di gioia a Matteo Renzi. Il motivo è semplice e lui stesso lo confessa: "Se Conte fa un partito sono contento, anche perché i voti li toglie a Pd e 5 Stelle...". E ancora al Tg2 Post: "A Roma i 5 stelle hanno perso l'occasione e l'immagine simbolo per me, con tutto rispetto umano per Virginia Raggi, sono le Olimpiadi oltre alle buche e tutto il resto. A Roma il grillismo ha perso la sua occasione più grande". D'altronde l'ex premier, vista la sua Italia Viva nei sondaggi, non può che sperare di vedere i propri "nemici" indebolirsi e poco importa se sono assieme al governo. Per il fu rottamatore ci sono sempre nuove alternative.

Poi sulla tanto dibattuta legge elettorale alla quale la maggioranza sta pensando per tenersi la poltrona: "Io avrei tutto l'interesse a dire che voglio il proporzionale per contare con il mio 5 per cento - spiega -. Ma non ne frega niente. Io voglio che sia scelto un leader che vince e governa per 5 anni, come succede nelle elezioni dei sindaci".

