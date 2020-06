Matteo Salvini dopo la rivolta e le violenze nella notte nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: "Bonafede, sveglia!"

13 giugno 2020 a

Matteo Salvini avvisa Alfonso Bonafede, la pazienza è finita: "Carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta): prima la rivolta in carcere, senza che un delinquente sia stato punito. Poi 48 poliziotti indagati per “tortura”, e stanotte altre violenze e altri poliziotti feriti. Basta, il limite è stato superato: ministro Bonafede, sveglia!”, ha riferito il leader della Lega su tutte le furie. Da tempo infatti il ministro della Giustizia è nel mirino per avre scarcerato boss mafiosi a causa del coronavirus. Ma non solo perché il Guardasigilli deve fare anche i conti con le parole, pronunciate a Non è l'Arena, di Nino Di Matteo, il pm che lo ha accusato di aver rivisto la sua nomina alla presidenza del Dap perché scomoda. Tutti fatti che mettono il grillino in serie difficoltà.

