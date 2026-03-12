Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Otto e mezzo, Mieli gela Bonafede e Gruber: "Allora facciamo un'altra volta"

di Roberto Tortoragiovedì 12 marzo 2026
Otto e mezzo, Mieli gela Bonafede e Gruber: "Allora facciamo un'altra volta"

2' di lettura

In tema di referendum sulla giustizia va in onda un bel dibattito acceso tra Paolo Mieli e Alfonso Bonafede, ex-guardasigilli nel governo Conte, durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico di La7, condotto ogni sera da Lilli Gruber dopo il tg di Mentana.

Mieli, nel sostenere le ragioni del , ricorda a Bonafede il caso Palamara e lo accusa: "Forse lei poteva fare un intervento più deciso perché qualcosa cambiasse". L’ex-ministro della Giustizia, però, non ci sta: "Abbiamo lavorato su una riforma che cambiava i meccanismi interni al Csm. Per la prima volta abbiamo scritto una norma sul blocco delle porte girevoli: il magistrato che entra in politica non può tornare alla magistratura. Abbiamo cercato di mettere in piedi un assetto che divideva completamente politica e magistratura. Non è bastato, il Governo è caduto".

Sempre Mieli, convinto in realtà della vittoria del No, spiega che riformare non significa stravolgere: "Non cambierà nulla, i magistrati saranno solo raddoppiati o triplicati, ma saranno eletti come avviene adesso, soltanto che verranno sorteggiati. È la finalità di questa riforma, invece di averli in proporzione delle correnti che riguardano 2mila magistrati su 9mila, verranno eletti in un bacino di sorteggio".

Bonafede obietta: "Un sorteggio così, puro, secco, nemmeno ponderato?". Mieli specifica: "Sarà ponderato, perché si chiederà di eleggerli tra quelli che hanno 20 anni di esperienza eccetera... Poi ci sarà tutta la parte attuativa e a quella l'opposizione, se vorrà, potrà partecipare. Quanto alla elezione dei politici, anche lì si potrà scegliere o di fare un canestro dove ci sono dei prescelti o due canestri se a un certo punto la sinistra dirà di non sentirsi garantita. Per l’Alta Corte i politici sono 3 su 15, eletti dal capo dello Stato. Questo intervento pesante che vede Bonafede non c'è".

Bonafede non lo accetta: "Non sono 3 su 15, perché nell'ottica del centrodestra c'è anche la possibilità del capo dello Stato. Aumenta la presenza numerica. La logica è logica, a lei non le sembra di creare uno squilibrio nel momento in cui la parte politica continua a essere eletta dalla politica, mentre quella togata verrà estratta a sorte?". Alla fine, però, il tempo del programma è tiranno e spazientisce Mieli: "Scusi, ma questo è un dibattito? Io non l’ho interrotta". La conduttrice Lilli Gruber interviene per chiudere il blocco: "Siamo a 31 minuti, andiamo avanti". Mieli replica con tono polemico: "Allora facciamo un altro dibattito un’altra volta, perché questo non è il modo". La tensione si chiude con l’annuncio della pubblicità.

"Questo è un dibattito?": Mieli contro Bonafede, guarda qui il video di Otto e mezzo su La7

tag
alfonso bonafede
paolo mieli
otto e mezzo
lilli gruber
referendum giustizia

Fuggi fuggi dai confronti Chi è Annalisa Imparato, il magistrato per il Sì che manda in tilt le toghe rosse

Verso il referendum Marco Rizzo choc: "Mia moglie derubata in metro, perché dovete votare Sì"

A Otto e mezzo Otto e mezzo, sfregio Giannini alla Meloni: "O lo struzzo o l'opossum"

ti potrebbero interessare

Angelo Bonelli, che imbarazzo: trema davanti alla mappa

Angelo Bonelli, che imbarazzo: trema davanti alla mappa

Giovanni Sallusti
Giorgia Meloni, lezione a Schlein: "Nessuna clava, voi avete risposto con insulti personali"

Giorgia Meloni, lezione a Schlein: "Nessuna clava, voi avete risposto con insulti personali"

Redazione
L'opposizione chiude al dialogo ma sulla politica estera si spacca

L'opposizione chiude al dialogo ma sulla politica estera si spacca

Tommaso Montesano
Giorgia Meloni affonda Pd e M5s: tutte le ipocrisie della sinistra

Giorgia Meloni affonda Pd e M5s: tutte le ipocrisie della sinistra

Fausto Carioti