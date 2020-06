Gianluigi Paragone a Stasera Italia Weekend: "Conte non può farcela da solo, il volto dell'Europa è quello della troika"

13 giugno 2020 a

a

a

"L'Europa si presenta con il volto della troika". Gianluigi Paragone commenta a Stasera Italia Weekend la "sfilata" dei vertici delle autorità europee a Villa Doria Pamphili per gli Stati generali di Giuseppe Conte.

Video su questo argomento "Grazie Italia, l'Europa s'è desta". La Von der Leyen parla in Italiano agli Stati Generali



"Il governo non ce la può fare da solo, perché il Parlamento uscito dal marzo 2018 era di rottura e discontinuità con il sistema, mentre oggi siamo arrivati alla Bilderberg del Movimento 5 Stelle, come detto da Mario Monti". In cosa si tradurrà tutto questo? "Le riforme avverranno sotto l'egida della troika". Con tutte le lacrime, sudore e sangue che questo comporta. Per informazioni, chiedere ai poveri greci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.