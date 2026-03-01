Giorgia Meloni, la via oltre i dazi: come è pronta a ribaltare l'Occidente

Arrivata la notizia della sentenza della Corte Suprema americana, Emmanuel Macron e Friedrich Merz hanno indossato subito l’abito della festa e alzato i calici: cestinata la parte dei dazi “reciproci” e indebolito Donald Trump a livello nazionale, è stato il ragionamento, saranno vantaggi per noi. Ma le gabelle, come acqua dallo squarcio di una conduttura tappato con mezzi di fortuna, hanno sibilato soltanto per qualche ora. Dopodiché son tornate a combinare disastri nei mercati europei.

Giorgia Meloni è rimasta zitta, a studiare una strategia, mentre i giornali e l’opposizione hanno abbaiato qualcosa sul silenzio «imbarazzante» della premier, rea di non aver «chiarito la posizione dell’Italia» dopo la decisione dei togati. E cioè di non aver buttato giù dalla torre o Trump o la Corte Suprema (e con essa, l’equilibrio dei poteri connaturato a una democrazia).