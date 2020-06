Giuseppe Conte, ira del Pd per il video "autocelebrativo": "Pizzini di Casalino, noi non lo salveremo” e ora c'è chi strizza l'occhio a Berlusconi

15 giugno 2020 a

a

a

Tipico del one-man show, Giuseppe Conte ci ricasca. Gli Stati generali si fermano per un giorno e il premier ne approfitta per raccogliere qualche consenso con un video autocelebrativo, con tanto - spiega Il Giornale - "di musichetta da action movie di serie B e lui che dice frasi solenni sulla bellezza e il coraggio, sullo sfondo fastoso del casino dell'Algardi a Villa Pamphili". Un filmato, indubbiamente pensato dal capo comunicazione Rocco Casalino, che ha innervosito e non poco gli alleati al governo. "Politicamente, queste cose le fanno quelli che parlano ad alta voce per farsi coraggio da soli - tuona il dem Fausto Raciti -. Esteticamente, quel video è da pelle d'oca: le frasi più banali e retoriche del premier condite da ministri che fanno la faccia intelligente in favore di telecamera. Per non parlare della colonna sonora da convention aziendale".

“Bellezza, verde e pochi soldi. Un piano fuffa”. Carioti demolisce Conte: gli Stati fallimentari

Dopo i sondaggi diffusi che danno un ipotetico partito del premier al 14 per cento, dal Nazareno sono convinti che il premier giochi "sulla nostra paura che, buttato giù lui, non si riesca a fare un altro governo". Ma i problemi del Paese sono altri, "Conte sta sbagliando tutto", a cominciare dalla kermesse a porte chiuse. Lo stesso Francesco Merlo aveva liquidato la questione su Repubblica come "i pizzini di Casalino e le immagini preconfezionate per i Tg, una grottesca autopromozione". Come dargli torto. Una situazione scomodissima che porta gli alleati all'esasperazione tanto che "se Di Maio decide di fargli lo sgambetto - confessa un dirigente dem - non saremo di certo non a salvarlo". Anzi, c'è già chi sta pensando a una maggioranza con Forza Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.