Giuseppe Conte alla guida del M5s? "Converrebbe al Pd e Renzi”: ciò che il sondaggio non ha detto

15 giugno 2020 a

a

a

A Giuseppe Conte, sondaggi alla mano, fa gola il Movimento 5 Stelle. Secondo le ultime rivelazioni infatti un ipotetico partito del premier arriverebbe al 14 per cento, mentre se il presidente del Consiglio diventasse leader dei grillini, questi raggiungerebbero il 30. Proprio per questo - come spiega Repubblica - tra i pentastellati c'è già chi è convinto che Conte a fine legislatura prenderà le redini del M5S e unire un universo ora troppo spaccato.

"Io sono contento". Renzi fa il tifo per il partito di Conte, ma dietro c'è un piano preciso: M5s e Pd fregati

Ma i benefici di questo cambiamento sembrano allargarsi, "converrebbe anche al Pd, che pure teme gli rubi voti - sostiene chi gli è vicino - perché potrebbe essere il fattore che fa vincere la coalizione contro il centrodestra. Perfino a Italia Viva di Renzi gioverebbe un Movimento guidato da Conte". Sembra non esserne poi così convinto Alessandro Di Battista che ieri, domenica 14 giugno, da Lucia Annunziata, ha detto chiaro e tondo: "Se vuole diventare capo, si iscriva". Una frecciatina che, con l'aggiunta di tante altre, ha irritato Beppe Grillo che sembra non voler proprio rinunciare al premier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.