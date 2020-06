M5s, lo scoop del quotidiano Abc: "Il governo venezuelano di Chavez finanziò i grillini con 3 milioni e mezzo di euro"

15 giugno 2020 a

Uno scoop inaspettato che terremota ancora di più il Movimento 5 Stelle. Dopo il botta e risposta tra Alessandro Di Battista e Beppe Grillo, ecco che il quotidiano spagnolo ABC pubblica in prima pagina una notizia inedita. Secondo il giornale conservatore il governo venezuelano di Hugo Chavez avrebbe finanziato il Movimento di Beppe Grillo (da sempre vicino al regime di Nicolas Maduro, all'epoca dei fatti ministro degli Esteri di Chavez) nell'estate del 2010 con un finanziamento in nero da tre milioni e mezzo di euro.

Ma c'è di più perché il denaro sarebbe stato consegnato in contanti in una valigetta a Gianroberto Casaleggio attraverso l'intermediazione del console venezuelano a Milano, Gian Carlo di Martino. Abc, per avvalorare la sua tesi, ha pubblicato una parte di un documento riservato dei servizi venezuelani.

