Matteo Salvini contro Bonafede a Fuori dal coro: "Si deve vergognare a farsi vedere in giro"

16 giugno 2020 a

a

a

Carte alla mano, Matteo Salvini in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro si scaglia contro Alfonso Bonafede con una violenza inusitata.

Giletti esplode con Bonafede e travolge Licheri in diretta: "Non accetto menzogne, non siamo gli unici cog***" | Video

"Il ministro della Giustizia che si vede uscire Carminati di Mafia Capitale o il boss della camorra Pasquale Zagaria - spiega il leader della Lega a proposito dell'esponente grillino -, e assiste a 50 suoi agenti della Polizia Penitenziaria indagati a Santa Maria Capua Vetere dovrebbe aver vergogna a farsi vedere in giro, e questo lo ripeterò giorno per giorno, perché se uno è in galera evidentemente qualche problema lo ha causato". Bonafede, dal canto suo, ha deciso di inviare degli ispettori per indagare sulla scarcerazione di Carminati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.