Fuori dal Coro, Tfr non pagato e Cgil condannata? Landini risponde così: la figuraccia

Predicare bene e razzolare male e la CGIL è in forte imbarazzo per il caso di un proprio lavoratore a cui non è stato pagato il TFR, un diritto fondamentale sancito dall'articolo 2120 del Codice civile. La vicenda è finita in tribunale. Ed è stata portata alla luce da Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni domenica alle 21.30 su Rete 4.

Del caso se n’è occupato uno degli inviati del programma, Andrea Catino, che ha intercettato il segretario generale, Maurizio Landini. Lui stesso sostiene che “lo sfruttamento non è un peccato, ma è una condizione che va cambiata”.

Quando Catino lo incalza, però, la musica cambia: “A proposito di diritti e di condizioni difficili, c'è un caso che ci è stato segnalato e che è quello di un vostro lavoratore a cui non è stato pagato il TFR e che è venuto a fare causa per dieci anni, è arrivato in Cassazione e, nonostante la pronuncia della Cassazione, alla fine ha dovuto fare un pignoramento presso la banca. Come rispondete a questo, segretario?”. Landini, messo alle strette, nicchia: “Questa è una cosa che risale al 2009, io non c'ero neanche in CGIL. È una vicenda che adesso è in mano ai giudici, verrà affrontata”.

l giornalista, però, lo stoppa: “È stata già affrontata, c'è la pronuncia della Cassazione che ha dato ragione al lavoratore. Anche dopo la pronuncia da Cassazione non l'avete pagata, ha dovuto fare un pignoramento presso i vostri punti bancari”.

Landini ancora: “C’è un contenzioso giuridico. Guardi, le dico semplicemente, se volete approfondite la storia...”. Catino, però, non ci casca: “Abbiamo approfondito, abbiamo tutti i documenti. La Cassazione penso che conosca tutto, la Cassazione ha la pronuncia”.

Landini, spazientito, la chiude: “Guardi, c'è tutta una storia che va affrontata, come vi ho detto, non me ne sono occupato, non riguarda il sottoscritto”. Certo, riguarda il diritto sacrosanto di un lavoratore a cui spetta un fine rapporto dignitoso.