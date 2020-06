Giuseppe Conte, l'informativa alla Camera? FdI diserta l'aula, la Lega la abbandona: "Liquidatore del Paese"

17 giugno 2020 a

L'informativa alla Camera del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio Ue di venerdì è stata immediatamente oggetto di polemiche, Lega e Fdi hanno disertato l'aula. Le opposizioni lo hanno fatto per protestare contro la decisione di non consentire un voto sull'intervento del primo ministro. Il gruppo del Carroccio ha abbandonato l'aula durante il discorso del premier, mentrei quelli di FdI sono rimasti fuori la Camera, senza nemmeno sedersi ai banchi. "Conte da avvocato è diventato il liquidatore del Paese", ha detto. il capogruppo del Carroccio Maurizio Molinari. Anche il suo "collega" di opposizione, Francesco Lollobrigida (FdI), la pensa allo stesso modo: "La scelta di evitare il voto d'aula con una forzatura assunta dalla Presidenza della Camera, su pressioni della maggioranza, che ha trasformato in informativa le doverose comunicazioni di Conte in previsione dell'importante Consiglio europeo, impone una risposta chiara e decisa. Sono mesi che Conte rappresenta in Europa posizioni a nome dell'Italia senza alcun indirizzo parlamentare previsto esplicitamente dalla Carta costituzionale. PD, 5stelle e renziani non vanno d'accordo su nulla e preferiscono un'Italia senza una linea politica internazionale al rischio di affrontare le scelte parlamentari. A questa grave situazione e all'imbarazzante saga delle ipocrisie che si consumerà nelle aule di Camera e Senato rispondiamo lasciando solo Conte con le sue chiacchiere", ha specificato. il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida.

