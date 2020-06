Giorgia Meloni, il sondaggio di Alessandra Ghisleri: balzo del 7%, "la coerenza paga"

17 giugno 2020 a

Negli ultimi dodici mesi Giorgia Meloni è stata l’unica leader di partito in grado di mantenere e far crescere il suo indice di fiducia. Rispetto a giugno di un anno fa, l’ex ministra ha infatti guadagnato 2,5 punti in percentuale che l’hanno proiettata al 24,6%, mentre Fratelli d’Italia ha aumentato enormemente i consensi, passando dal 6,5 al 13,4%. Quasi 7 punti in più che Alessandra Ghisleri motiva così: “È certamente un riconoscimento alla coerenza della Meloni e al non volersi mai nascondere, o fingersi diversa nelle intenzioni e negli obiettivi. Può piacere o non piacere, ma sicuramente - ha sottolineato la direttrice di Euromedia Research - la crescita della Meloni si può interpretare in una chiave nuova, legata alla sua riconosciuta aspirazione di diventare il leader del centrodestra”.

Tra l’altro nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci sui nuovi obiettivi della fondatrice di FdI: prima il 20%, che la porterebbe a insidiare il Pd in qualità di secondo partito, e poi magari Palazzo Chigi. Lei ha più volte dichiarato che, semmai si presentasse l’occasione, non si tirerebbe di certo indietro. “La Meloni è valutata dagli elettori di centrodestra più lucida e ancorata alle sue solite argomentazioni - è la spiegazione della Ghisleri su La Stampa - e per questo è premiata sia a livello di partito sia a livello di gradimento personale”.

