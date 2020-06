M5s-Venezuela, Davide Casaleggio: "Andrò fino in fondo. Chi sa qualcosa sulle ragioni di questo attacco parli"

18 giugno 2020 a

Ecco il contrattacco di Davide Casaleggio sull'affaire-Venezuela, la valigetta con 3,5 milioni di euro che sarebbero stati consegnati nel 2010 a papà Gianroberto, così come sostenuto da un'inchiesta del quotidiano spagnolo Abc. Sul blog del M5s, Casaleggio spiega di aver querelato il giornale iberico. Ma non solo. "Ho depositato ieri sera una querela chiedendo che venga riunita al fascicolo di inchiesta già aperto per fornire ulteriori informazioni al riguardo", tuona Davide Casaleggio. "Non credo - aggiunge - sia tollerabile in un sistema democratico che venga utilizzato un foglio palesemente contraffatto unito ad una storia assurda per screditare una persona che non c'è più. Invito tutti coloro che abbiano informazioni al riguardo a fornire a me o alla procura tutti gli elementi che possano fare luce su chi e perché abbia voluto buttare fango sul ricordo di mio padre. Andrò fino in fondo". Sulla vicenda, la notizia è di ieri, la procura di Milano ha aperto un fasciolo: "Accolgo l'inchiesta con favore", ha commentato Casaleggio.

