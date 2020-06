Roberto Calderoli spiega il blitz sul Dl Elezioni: "Farò sempre di tutto per ostacolare la maggioranza"

19 giugno 2020 a

a

a

Roberto Calderoli lo aveva promesso e mantiene quanto detto: "Farò di tutto per ostacolare la maggioranza". E così è stato. Anche ieri, giovedì 18 giugno, il leghista non è stato da meno e nella giornata di votazione sul dl Elezioni ha realizzato non uno, ma ben due sgambetti al governo. Prima infatti ha costretto la presidenza del Senato prima a ripetere un voto (sul decreto che fissa le elezioni amministrative al 20-21 settembre) e poi ad annullare quello di fiducia successiva perché, come verificato dal senatore leghista, dato in assenza di numero legale. "Faccio il parlamentare di opposizione - ha spiegato in un'intervista al Corriere.it -. Seguo attentamente quel che succede in Aula e siccome conosco il regolamento a memoria quando è il caso lo utilizzo per mettere in difficoltà la maggioranza".

Video su questo argomento Bagarre in Aula per il "no" alla proposta di Calderoli: sospetto sulle vere presenze

Una peculiarità che gli ha permesso di attuare quello che lui stesso definisce un "blitz": "Giovedì - spiega quanto accaduto in Aula prima della bagarre -. Si stava discutendo il decreto elezioni in vista della sua approvazione. Mi sono guardato attorno in Aula e ho notato larghe assenze nelle file della maggioranza. Li ho contati uno a uno: c’erano 27 senatori. Noi eravamo in una cinquantina". E ancora: "Visto che nessuno aveva chiesto, come possibile, il voto elettronico, io ho avanzato la richiesta di procedere per alzata di mano. Il risultato è stato a nostro favore. E lì è scoppiato il finimondo". Ma a nulla è servito l'intervento della presidente Elisabetta Casellati per verificare che tutto fosse stato regolare, Calderoli non ha perso le speranze: "Non mi tornavano i conti con quello che avevo visto in Aula. E allora ho chiesto la verifica del numero legale. Ed è emerso che il via libera è arrivato senza i numeri necessari. Ergo, si è dovuta annullare la votazione e riconvocare l’Aula".

"Io ci provo sempre - ha ammesso -, tutto quello che posso fare per mettere in difficoltà la maggioranza lo tento. Purtroppo, per un anno (tra il 2018 e il 2019) sono stato in maggioranza e ho dovuto rimanere tranquillo" conclude con un pizzico di ironia. Per inciso, il blitz ha funzionato. Almeno in parte: il voto sul dl Elezioni è stato annullato e ripetuto oggi, venerdì 19 maggio, con il governo costretto a richiamare in fretta e furia a richiamare i senatori che avevano già abbandonato Roma per il lungo weekend. Insomma, con la sua manovra Calderoli ha fatto perdere un pezzettino di faccia al governo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.