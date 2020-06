Stasera Italia, Silvio Berlusconi "seduce" Veronica Gentili: "Ne conosco solo uno", strepitoso su Rete 4

19 giugno 2020 a

Si parla di leader a Stasera Italia, dove quasi di dovere interviene Silvio Berlusconi. Il Cav - intervistato dalla conduttrice Veronica Gentili su Rete 4- non lascia spazio alla modestia: "Di leader carismatici se ne vedono ben pochi - esordisce in collegamento -. L'ultimo che ho conosciuto ha costruito città giardino, ha creato la tv commerciale, ha vinto le elezioni e presieduto ben 3 G8". Insomma, si tratta di Berlusconi in persona. Uno strepitoso auto-elogio che costringe la Gentili a una risatina. Parole che, chissà, faranno riflettere un poco anche Salvini e Meloni, tolti dal novero dei "leader carismatici".

Il numero uno di Forza Italia fa riferimento al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Proprio lui infatti ha detto che non è più "tempo di leader carismatici", scatenando la reazione dell'ex premier che per tutta risposta ha voluto ricordare come resiste "nonostante da 26 anni nel mirino di attacchi feroci e strumentali della magistratura ed è l’unico nella storia". "Quando questo signore tornerà in Italia - lancia un monito -, forse il presidente Bonomi si ricrederà".

