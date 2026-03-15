Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani umilia l'attivista rossa: ko tecnico

L’hobby di Giuseppe Cruciani? “Blastare” gli attivisti di sinistra. In studio da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, il conduttore de La Zanzara su Radio 24 si diverte a sottolineare le ipocrisie della giovane Francesca, assai vivace nella sua critica alla guerra. «Lei è mai andata davanti all’ambasciata iraniana a incatenarsi per protestare per i diritti umani? Lei è un’attivista, io faccio un altro mestiere, lei non è mai andata all’ambasciata iraniana, perché a lei della popolazione iraniana non importa assolutamente nulla, la sinistra non può parlare. Poi si può discutere sull’intervento americano, giusto o sbagliato, le conseguenze, gli obiettivi...».
«Quindi lei Cruciani sostiene che i civili si liberano bombardandoli», provoca la ragazza. «A parte che ci sono tantissimi casi in cui, nella storia dell'umanità, non è che la pace e la liberazione dei popoli è arrivata grazie ai fiori o alle preghiere, ma è arrivata grazie agli interventi militari. A partire dall’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Per cui esiste anche quest’opzione, cioè la liberazione di un Paese con mezzi militari». Francesca però non ci sente, e sostiene che i 165 morti nel bombardamento di una scuola, tragico errore americano, fossero in realtà voluti.
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«Per lo stesso motivo per cui Israele ha ammazzato tantissimi bambini palestinesiazzarda-, vogliono ammazzare la futura generazione. Hanno bisogno di controllare questo Stato. Non penso che le donne iraniane possano essere liberate bombardandole, perché in questo momento gli Stati Uniti stanno bombardando dei civili. Stanno ammazzando anche coloro che si stanno opponendo al regime islamico». Un complottismo a cui si oppone anche Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d’Italia: «Studia i trattati europei prima di dire cosa bisogna fare!», è l’invito alla pasionaria. «La Spagna non partecipa e non ha dato la disponibilità a usare le proprie basi NATO attacca lei -, invece noi abbiamo dato il permesso agli Stati Uniti a usare le nostre basi per bombardare l’Iran. Ci sono dei missili partiti dalla Sicilia». Tutto falso, nessuna autorizzazione italiana. Evidentemente, però, sono dettagli irrilevanti nel magico mondo della propaganda rossa.