Coronavirus, Beppe Sala: "Tornare a lavorare e stop smart-working, l'effetto-grotta è pericoloso"

No, non sono i giorni del disgraziato "Milano non si ferma" ma quelli del "Milano torni a lavorare". Parole e musica del sindaco, Beppe Sala, che ne dice una giusta: "A mio giudizio oggi è il momento di tornare a lavorare". Così nel suo video quotidiano sui social. Insomma, stop allo smart-working e al "lockdown lavorativo" per tornare alla normalità. "Un consiglio mi sento di darlo, io sono molto contento del fatto che il lockdown ci abbia insegnato lo smart working, e ne ho fatto ampio uso in Comune - ha premesso il primo cittadino -, ma ora è il momento di tornare a lavorare perché l’effetto grotta per cui siamo a casa e prendiamo lo stipendio ha i suoi pericoli. Tutto ciò va contestualizzato nella situazione sanitaria. Vi suggerisco di leggere quello che dice in un’ intervista il professor Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri, dice che la carica virale oggi è molta bassa - ricorda Sala -. Semplificare è rischiosissimo e non lo voglio fare, sminuire il potenziale problema è altrettanto rischioso ma riflettiamoci", ha concluso Beppe Sala. Insomma, l'appello è chiaro: si torni a lavorare e si esca di casa

