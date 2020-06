Vincenzo De Luca, pioggia di insulti a Salvini: "Cafone, somaro, ha la faccia come il..."

20 giugno 2020 a

Un orrore puro, quello di Vincenzo De Luca contro Matteo Salvini. Una indigeribile sequela di insulti, quella rivolta dal governatore al leghista dopo che quest'ultimo lo aveva criticato per i festeggiamenti in strada a Napoli dopo Juventus-Napoli. "Quel cafone politico ha dimostrato di essere tre volte somaro. Se un segretario organizza quella manifestazione del 2 giugno e poi si permette di aprire bocca, vuol dire che ha la faccia come il suo fondoschiena", ha tuonato De Luca in un videomessaggio. Un diluvio di insulti, appunto, che ha innescato la dura reazione dei parlamentari leghisti, che si sono ribellati in massa a quanto detto dal governatore della Campania.

