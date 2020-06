Giorgia Meloni da Gramellini: "Salvini? Non avrei mai fatto il governo con i 5 Stelle e il ballo al Papeete"

20 giugno 2020 a

Giorgia Meloni è ospite di Massimo Gramellini nell’ultima puntata di Aspettando le Parole, la trasmissione in onda su Rai3. La leader di Fdi non si sottrae alla domanda su cosa non avrebbe fatto al posto di Matteo Salvini, suo principale alleato nel centrodestra: “Io non ho fatto, né avrei mai fatto, il governo con i 5 Stelle. Poi da incallita patriota non sarei riuscita a ballare l’inno d’Italia in spiaggia, in costume da bagno”.

In precedenza la Meloni aveva ribadito la sua posizione sugli Stati generali, convocati a Villa Pamphili da Giuseppe Conte e disertati in blocco dal centrodestra: “Noi ascoltiamo moltissimo, mi pare che siano loro che non vogliono ascoltare noi. Non abbiamo partecipato perché li consideravamo una passerella, ma ciò non toglie che siamo disponibili a discutere gli emendamenti che abbiamo presentato al decreto Rilancio, dopo che sono stati bocciati tutti quelli che avevamo presentato al Cura Italia e dopo che sono decaduti quelli che avevamo presentato sul decreto Liquidità”.

Insomma, la Meloni ha il dente avvelenato con il premier che dispensa inviti di facciata ma che concretamente non ha alcun interesse nel coinvolgere i partiti di opposizione: “Mi pare che Conte butti un po’ la palla avanti, mentre si discute di come spendere 55 miliardi, che il governo ha a disposizione grazie al nostro voto, vuole parlare di quello che facciamo dopo”.

