Nino Di Matteo in Commissione Antimafia, a Non è l'Arena Giletti sgancia la bomba su Bonafede: "Comportamento gravemente incomprensibile"

22 giugno 2020 a

a

a

"Perché non ho parlato per due anni". Massimo Giletti a Non è l'Arena manda in onda gli estratti dell'audizione di Nino Di Matteo alla Commissione Antimafia dello scorso 18 giugno, ed è un'altra picconata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "In questi 2 anni - spiega il pm - tanti giornalisti sapevano com'erano andati i fatti, mi hanno proposto interviste che ho sempre rifiutato per ragioni istituzionali. Nonostante avessi giudicato gravemente incomprensibile il comportamento del ministro Bonafede, non volevo delegittimare o apparire come colui che voleva delegittimare il lavoro del ministro e del capo del Dap Francesco Basentini, che non ho mai conosciuto".

"Nell'ultimo periodo - sottolinea a fianco del presidente di Commissione Nicola Morra, grillino come Bonafede - ci sono state centinaia di scarcerazioni, riguardanti anche soggetti condannati per mafia in via definitiva e appartenenti al circuito di alta sicurezza e si era dimesso Basentini". Una situazione, nei fatti, intollerabile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.