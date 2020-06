Giorgia Meloni, doppia stoccata a Salvini: "Inno in spiaggia? Non lo avrei mai fatto. Governo col M5s? Nemmeno"

22 giugno 2020 a

a

a

Giorgia Meloni frena gli entusiasmi di Matteo Salvini. Non bastava aver messo le mani avanti sulla questione del leader di centrodestra ("Salvini leader del centrodestra? Vedremo", ha dichiarato la Meloni in un'intervista al Corriere, ndr), ora la numero uno di Fratelli d'Italia scocca un'altra frecciatina: "Io non ho fatto, né avrei mai fatto, il governo con i 5Stelle, da incallita patriota poi non sarei riuscita a ballare l'Inno d'Italia, in spiaggia, in costume da bagno". Un'ammissione, quella rilasciata su Rai 3 ad Aspettando le parole, che pesa e non poco sulla coalizione messa già alla prova dalle candidature per le regionali, ora però definitive.

"Farebbe più bella figura". De Luca insulta e la Meloni lo "sistema" in diretta

Anche se per la Meloni il nemico è solo uno: il governo. "Non abbiamo partecipato al dibattito con Conte sul Consiglio Europeo per difendere il ruolo e l'onorabilità del Parlamento, perché i parlamentari non sono degli spettatori nel reality show di Conte - prosegue al vetriolo - sono parlamentari della Repubblica italiana". La leader di FdI non ha dubbi: "Quanto accaduto è stata una violazione della legge italiana, la 234 del 2012, che prevede che quando il presidente del consiglio o i ministri partecipano a riunioni europee le cui decisioni potrebbero incidere sulla finanza pubblica, il governo, nell'esprimere la propria posizione, debba tenere conto degli indirizzi del Parlamento". Ed è proprio questo il problema di Giuseppe Conte, mettere insieme la propria maggioranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.