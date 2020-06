Rocco Casalino, ecco quanto guadagna. Portavoce? No, stipendio migliore del premier

22 giugno 2020 a

a

a

Quanto guadagna Rocco Casalino? La risposta alla fatidica domanda prova a darla Guglielmo Sano per Termometro politico, almeno "per quel che è dato sapere" visto che la cortina di riservatezza intorno al portavoce del premier è molto spessa. Di strada l'ex concorrente del Grande Fratello 1 ne ha fatta parecchia, visto che ora è più di un semplice addetto stampa istituzionale, ma quasi lo stratega di Giuseppe Conte.

Come hanno osato? Per Rocco Casalino non c'è più posto: Stati generali, al tavolo di Conte succede l'impensabile

Logico dunque che le sue prestazioni siano pagate adeguatamente: "In base ai compensi dei collaboratori resi noti da Palazzo Chigi - ricorda Termometro politico -, Casalino percepisce 169.556,86 euro all'anno". Per precisione, allo stipendio base di 91.696,86 euro si aggiungono "59.500 euro di emolumenti accessori e 18.360 euro di indennità". Il buon Rocco risulta dunque più pagato non solo di un parlamentare, ma pure di Conte. Gli scherzi del potere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.