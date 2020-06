Vincenzo De Luca attacca Salvini? Ecco il video in cui il governatore insultava i napoletani

23 giugno 2020 a

Un botta e risposta che va avanti da mesi tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca e che il governatore della Regione Campania non ha alcuna intenzione di terminare. Dopo gli insulti a vario titolo contro il leader della Lega, il piddino rincara la dose: "Non credo di aver usato toni volgari venerdì. Se dovessimo fare l'esame dei toni utilizzati da alcuni esponenti politici contro i meridionali, contro i napoletani, potremmo parlare per un anno intero. Mi sono limitato a fare delle osservazioni estremamente ragionevoli".

Altro che replica alle dichiarazioni di Salvini, quelle di De Luca sembrano a tutti gli effetti autocelebrazioni. Non solo perché il presidente campano dimentica un dettaglio non da poco: giorni fa è emerso un video compromettente per De Luca ora impegnato a difendere a spada tratta i napoletani. Tempo addietro infatti il governatore è stato immortalato mentre allo stadio saltava e intonava un "Chi non salta un napoletano è", oppure affermando chiaro e tondo che "ha oltrepassato la dogana per andare a Napoli". Ah, ma non era Salvini a insultare i napoletani?

"Cosa faceva allo stadio". De Luca impensabile, il video della gaffe che indigna Caldoro: "Chieda scusa ai napoletani"



"Se tu strumentalizzi - ha però proseguito in conferenza come niente fosse in riferimento al numero uno del Carroccio - una festa che fanno gli sportivi, a mezzanotte, dopo che hai organizzato dieci giorni prima una manifestazione a Roma in violazione di tutte le norme di sicurezza, credo che un motivo elementare di coerenza e di correttezza dovrebbe spingere a tacere. Poi non è possibile tollerare strumentalizzazioni: si fa una festa in piazza con i tifosi che c'entra la Regione? Non c'entra niente". Salvini potrebbe rispondere alla stessa maniera, perché la manifestazione organizzata dal centrodestra era in regola, se non fosse che ha visto la presenza di più partecipanti e, come i festeggiamenti della Coppa Italia, si è dimostrata difficile da gestire.

