Rocco Casalino oltre il ridicolo, elogio pubblico a Giuseppe Conte: "Dopo tanti insulti, grazie presidente"

23 giugno 2020 a

a

a

Sviolinate a vicenda tra Giuseppe Conte e Rocco Casalino. Il premier aveva approfittato di un'intervista al Fatto Quotidiano per elogiare il suo portavoce sempre nel mirino delle critiche per aver scalato le vette di Palazzo Chigi dopo l'ormai nota esperienza al Grande Fratello Vip. "Vi faccio una rivelazione - aveva svelato Conte al quotidiano di Travaglio -. Quando mi hanno nominato presidente del Consiglio, non avevo neppure Facebook. Allora ho scelto i miei collaboratori, e per me bisogna scegliere i più bravi. Ho scelto Casalino dopo aver parlato con lui e lo stesso ho fatto con il capo di gabinetto, restando tre mesi senza per scegliere il meglio. Io penso che se uno deve fare il premier deve circondarsi non di yes man ma di professionisti, solo così si possono prendere le decisioni migliori”.

"Perché ho scelto Rocco Casalino". Conte e la verità su Palazzo Chigi. Lo ha detto davvero: ora si capisce tutto

Un plauso che non ha atteso molto prima della replica. “Voglio pubblicare questo video non per vanità - ha scritto il capo comunicazione su Instagram -. Ma semplicemente perché quando si lavora tanto fa poi piacere che la propria professionalità venga riconosciuta da parte di una persona di cui si ha grande stima". E ancora, l'encomio non finisce qui: "Ma soprattutto, dopo tanti insulti e minacce che ho ricevuto sul web quotidianamente - semplicemente perché si ignora il lavoro che faccio e perché si giudica semplicemente con il pregiudizio - fa piacere ricevere complimenti sinceri. Grazie Presidente Conte". Dichiarazioni, queste, che danno molto da pensare. Mai prima d'ora si era visto un portavoce ringraziare il proprio presidente, a maggior ragione su social. Ma Casalino, si sa, ha ribaltato tutti gli schemi (le dirette Facebook non sono un caso ndr).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.