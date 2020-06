Roberto Calderoli, la grillina Alessandra Riccardi passa alla Lega e lui esulta: "Ha sempre dimostrato di avere la schiena dritta"

23 giugno 2020 a

Il passaggio di Alessandra Riccardi dal Movimento 5 Stelle alla Lega è già un duro colpo per i grillini. A gettare benzina sul fuoco ci pensa poi Roberto Calderoli che, sulla sua pagina Facebook, dà il benvenuto alla neo-leghista: "Benvenuta nel gruppo Lega, e nella grande famiglia della Lega - Salvini Premier, alla senatrice Alessandra Riccardi, collega preparata e attenta che ha già dimostrato in questi anni in Parlamento di avere la schiena dritta e di pensare con la sua testa, a testa alta. Il suo ingresso arricchirà ulteriormente il nostro gruppo parlamentare, dove chi ha capacità e competenze è sempre ben accetto". Il fatto che nessuno potesse far cambiare idea alla senatrice anche il "no", a discapito dei pentastellati, al processo su Gregoretti e Open Arms contro Matteo Salvini. Sarebbe stato quello screzio con i suoi colleghi ad aver fatto traboccare il vaso. Una cosa però è certa: per il governo è una perdita che mette a repentaglio la maggioranza, ma per il Carroccio è l'ennesima soddisfazione.

